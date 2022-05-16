Обстріли не припиняються, але ворога відкинули на одному напрямку: де точаться бої в Україні

Українські військові стримують російські атаки під постійним вогнем ворога

Сили оборони України пручаються навали російських окупантів — вони тримають бій на сході країни і на одному з гарячих напрямків відкинули ворога назад.

Згідно з ранковими даними Генштабу України, основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, на Слобожанському — українські воїни йдуть у наступ у бік державного кордону. Ворог готується наступати силами підрозділів під Ізюмом. На одному з напрямків – Авдіївському – окупантів вдалося відкинути на раніше зайняті позиції.

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Харківський напрямок: ворог намагається стримати українські війська у напрямку держкордону. Обстріл противник вів по цивільній інфраструктурі Харківської області з артилерії в Довгенькому, Руських Тішках, Терновій, Петрівці. Слов’янський напрямок: Окупанти поповнюють втрати та доукомплектовуються.

Донецький напрямок: ворог веде вогонь із усього озброєння, включаючи авіацію. Його мета – виснажити українських захисників та зруйнувати захисні споруди.

Наступ ворога і запеклі бої продовжуються на Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямах.

Українським військам вдалося завдати ворогові досить значних втрат, щоб відкинути росіян на раніше зайняті позиції на Авдіївському напрямку.

У Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках ворог обстрілював позиції, але активних бойових дій не вів. Обстріл продовжується і в Маріуполі — під вогнем "Азовсталь".

Південь України також під вогнем — на Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали позиції українських підрозділів з артилерії та мінометів. Водночас українські Сили оборони знову вдарили по Чорнобаївці, кількість загиблих ворогів та пошкодженої техніки уточнюється.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій росіяни планують зосередити свої зусилля на Сєвєродонецьку Луганської області. Також повідомлялося, що проти українських воїнів на обложеній "Азовсталі" планують розпочати нову операцію із застосуванням полонених.