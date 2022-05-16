Зміни вражають - ким росія намагається "заткнути діри" своєї армії

Ворог переформатує частини намагаючись зібрати в єдине ціле

Російські окупанти в Україні зазнають чималих втрат — вже довелось доповнювати підрозділи на Донбасі моряками з кораблів Чорноморського флоту. Але таке доповнення — не останнє.

Дослідники Інституту вивчення війни відзначають, що регулярні армійські частини і навіть морську піхоту росії імовірно доповнюють тим, хто є, з'єднуючи солдатів не тільки із різних видів військ, а й навіть угрупувань. Російські війська вимушені доповнюватися найманцями з приватних військових компаній та мобілізованими мешканцями ОРДЛО.

Відзначимо, що Генштаб ВСУ повідомляв про підготовку 2,5 тисячі резервістів, проте цього навряд чи вистачить для російських сил в Україні, які втратили до 20% комбатантів. Згідно з останніми даними втрати російської армії перевищили 27,4 тисячі осіб. При цьому у росії триває прихована мобілізація.

Що ж до використання найманців, то повідомляється про формування з'єднань з повітряно-десантними підрозділами через серйозні людські втрати. Дослідники назвали такий факт шокуючим і відзначили, що це свідчить про можливе вичерпання резервів бойової сили росії. Наголошується також і на нижчій ефективності у бою таких перегрупованих та наново сформованих підрозділів.

Нагадаємо, дослідники також сформували нову оцінку російського вторгнення в Україну — згідно з опублікованими картами бойових дій, основною метою стане битва за Сєвєродонецьк.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на одному з напрямків Силам оборони України вдалося відсунути окупантів на їхні більш ранні позиції.