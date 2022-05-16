"Попередження для Молдови": експерт пояснив, чому Росія посилює ракетні обстріли Одеської області

Посилення ракетних обстрілів Одеси та області з боку Росії може бути своєрідним попередженням для Молдови, а точніше — для президента держави Майї Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на придністровського опозиціонера Геннадія Чорбу.

Як відомо, Україна та Одеса опинилися в епіцентрі складних геополітичних процесів у контексті Молдови та невизнаної "придністровської молдавської республіки". Внутрішні процеси, які зараз відбуваються у "ПМР", вказують на неминучу реінтеграцію невизнаної республіки.

З огляду на норми міжнародного права та законодавства самої Молдови, Придністров’я є землями Молдови. Проте на останній крок у напрямку реінтеграції Придністров’я — вирішення питання з російськими військами на своїй території — Майя Санду не вирішиться.

Чорба у своїй публікації висловлює кілька припущень такої позиції керівництва Молдови, одними з яких є власне бачення подальших кроків у вирішенні ситуації та страх ракетних обстрілів самої Молдови та ймовірного збройного конфлікту.