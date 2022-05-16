Уряд продовжить виплати переселенцям: скільки грошей дадуть та хто їх отримає

У травні уряд продовжив виплати переселенцям за березень та квітень

Український уряд й надалі продовжує опікуватися внутрішньо переміщеними особами, які вимушено залишили свої домівки через військову агресію росії. В рамках чинного законодавства ВПО продовжуватимуть отримувати всі види соціальної допомоги, а в травні їм нарахують додаткові виплати за березень та квітень.

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Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, — пише УНІАН.

За словами української чиновниці, українським законодавством передбачено 35 видів соціальної допомоги, які вимушені переселенці мають право отримати за новим місцем перебування. Окрім того, держава продовжуватиме щомісячно допомагати ВПО, які вимушено виїхали з "гарячих" місць, де ведуться бойові дії або їх житло було знищено російською окупаційною армією. Внутрішньо переміщені особи в таких випадках отримуватимуть по 2 000-3 000 гривень.

Міністр також додала, раніше в Україні були незначні затримки з реєстрацією статусів ВПО, тож дехто з переселенців матеріальну допомогу від держави ще отримати не встиг, проте вона обов'язково надійде вже найближчим часом.

"Через велику кількість людей, які переміщуються, були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб. Ми розширили канали для реєстрації: підключили громади та ЦНАПи, а з 19 квітня з’явилась можливість зареєструватись через "Дію"… Близько 500 тисяч заявок надійшло через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються. Ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Але я прошу всіх, хто подали заяви, не хвилюватися, адже за заявами, поданими до кінця квітня, ми виплачуємо допомогу за березень та квітень. Тому в травні продовжується виплата допомоги на проживання за ці місяці", — доповіла чиновниця.

Скільки грошей від держави отримають переселенці

Українці, які отримали офіційний статус внутрішньо переміщеною особи та відправили заявку на отримання допомоги від уряду до 30 квітня 2022 року, вже найближчим часом повинні отримати гроші за березень та квітень.

По 2 000 кожній особі, яка досягла 18-річного віку;

кожній особі, яка досягла 18-річного віку; По 3 000 кожній дитині або людині з інвалідністю.

Варто відзначити, що, згідно з даними Мінсоцполітики, лише наприкінці квітня, в Україні офіційно зареєструвалися як ВПО 1,5 мільйона (!) громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи потрібно внутрішньо переміщеним особам, які також є військовозобов’язаними, ставати на облік у військкомати — детальне пояснення.