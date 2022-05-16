Російський солдат зізнався, що багатоповерхівки у Харкові знищували умисно (відео)

Армія РФ била по будинках реактивною артилерією

Російські окупанти умисно обстрілювали житлові квартали та будинки Харкова з "Градів" та "Ураганів", а багатоповерхівки взагалі ставали для росіян головними мішенями.

Як передає Держспецзв'язку, про це розповів полонений окупант під час допиту в СБУ.

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Зазначається, що росіянина взяли у полон під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова. Він виявився командиром відділення 25-ї артилерійської бригади. Під час допиту ворожий солдат розповів, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів ставали саме будинки Харкова — окупанти умисне стріляли по цивільних об'єктах.

"Я сам спостерігав, що реактивні дивізіони кладуть по 16-поверхівках, житлових будинках Харкова", — повідомив російський артилерист.

У Держспецзв'язку зазначають, що на Північній Салтівці — мікрорайон Харкова, який знаходиться найближче до Циркунів — майже кожна з 16-поверхівок зазнала руйнувань внаслідок обстрілів російських окупантів. З початку війни ця частина Харкова майже щоденно обстрілювалася з ворожих "Градів" та "Ураганів".

Джерело: Служба безпеки України

Нагадаємо, що у Харкові на Північній Салтівці нещодавно побував і кореспондент "Телеграфу". Як живе і виглядає один із найбільш зруйнованих війною районів — можна подивитися у нашому ексклюзивному фоторепортажі.

Також ми показували, якою є ситуація в окремих населених пунктах Харківської області.