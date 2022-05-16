У путіна є два сценарії для окупованих територій, але не всім у росії вони сподобаються

План кривавого диктатора по Донбасу не спрацює

Російській владі на чолі з кривавим диктатором володимиром путіним не вдасться реалізувати свої плани на Донбас. Вся річ у тому, що вони не знають як вчинити з окупованими територіями, а наявні щодо цього концепції у разі їх застосування відріжуть росію від усього цивілізованого світу.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив радник міністра внутрішніх справ та директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

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За словами Денисенка, у російського диктатора щодо окупованих територій є дві концепції, але жодна з них не має підтримки.

"В них є дві концепції: приєднання до росії, тобто анексія, і створення умовних "ХНР", "ЛНР", з подальшою їхньою інкорпорацією до оновленого СРСР. Яка концепція переможе — поки сказати дуже складно. Противниками анексії є ряд впливових людей в росії на чолі з Патрушевим. Вони говорять, що як тільки ми (росія — ред.) це зробимо, то втратимо люфт для перемовин. При чому, не тільки з Україною, але і всім цивілізованим світом. І, теоретично, навіть з Китаєм, бо він через історію з Тайванем, завжди буде виступати за територіальну цілісність будь-яких країн", — зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко вказав й на той факт, що останні соціологічні дослідження показують, нібито 40% росіян готові до приєднання окупованих українських територій до росії, однак насправді вони до цього зовсім не готові.

"До кінця року буде (у росії — ред.) близько 2 млн. безробітних. Це прогноз Блумберга. Падіння ВВП – близько 10%. Грошей на відновлення Донбасу немає і ближче до осені почнуться крики: навіщо нам годувати Донбас? Для російської влади це великий виклик, що з цим робити, як я розумію, вони не знають. Тому і залишається підвішеним питання, що робити із цими територіями", — додав директор Українського інституту майбутнього.

При цьому він підкреслює, що прогнозувати подальший хід війни в Україні без результатів битви за Донбас дуже складно, адже саме ця битва ладна змінити ситуацію і дати зрозуміти напрямок, яким рухатиметься і світ, і російський президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії вже увімкнули задню щодо погроз скандинавським країнам, які твердо вирішили вступити до НАТО. Кривавий диктатор володимир путін заявив, що Швеція та Фінляндія вже не становить для них загрози. Ймовірно, що думка змінилася після заяви Пентагону про готовність надати цим країнам будь-яку підтримку у разі, якщо постане загроза з боку РФ.