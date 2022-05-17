Війна - день 83: обмін бійців "Азовсталі" та жорстокі бої на Донбасі

Оперативно про головне 17 травня

В Україні війна з російськими окупантами триває 83 дні поспіль. Росіяни зосередили всі свої зусилля на Донецькому напрямку, але й там отримують серйозну відповідь від ЗСУ — зокрема, на Авдіївському напрямку українські воїни завдали удару ворогам, тому вони були змушені відступити. Новою ймовірною ціллю росіян вважають Сєвєродонецьк. Якщо захопити місто вдасться супротивникові і з півночі, і з півдня, це призведе до оточення українських військ. Інші регіони також страждають від обстрілів росіян — мова про Миколаїв, Одесу, Маріуполь та інші мирні міста. Тим часом в Україну прибула нова партія гелікоптерів з США, які раніше планувалося передати уряду Афганістану для боротьби з Талібаном. А на міжнародній арені говорять про розпад росії, каталізатором якого може стати програш російської армії у війні з Україною.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші новини за 17 травня. Більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Україна проводить операцію з порятунку тяжко поранених бійців з маріупольської Азовсталі, в рамках якої понад 260 людей було доставлено на тимчасово непідконтрольні території з метою їхнього подальшого обміну на полонених росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення цих бійців додому вимагає "часу та делікатності"

Нагадаємо, що інформація за 14 травня доступна у трансляції: "Війна – день 80: росіяни здають позиції в Україні, допоки Кремль загрожує війною іншим країнам".

Про головні події за 15 травня читайте у матеріалі: "Війна — день 81: окупанти намагаються наступати на Донбасі й зазнають збитків від ЗСУ на Харківщині".

А про ситуацію в країні за 16 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 82: росіяни відступають на одному з фронтів, але бомблять Азовсталь".