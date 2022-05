Окупанти окопуються біля АЕС та намагаються захоплювати дороги: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається прорватися на Луганщині, обстріл триває по всій лінії фронту

Російські війська продовжують тіснити на околицях Харкова — українські захисники вийшли до лінії держкордону. Вороги можуть спробувати утримати позиції біля кордону на південь, щоб не допустити Сили оборони України на достатню для артилерії відстань від Білгорода — великого військового вузла у війні проти нашої країни.

Як зазначають дослідники The Institute for the Study of War, на окупованих територіях росвойська та колаборанти з місцевого населення вступають у конфлікти. Також там продовжують зводити оборонні споруди.

Операції ворога в Донецькій та Луганській області продовжуються, з обложеного Маріуполя змогли евакуювати понад 260 захисників "Азовсталі".

Карта бойових дій в Україні на 17 травня

Схід України

Під Ізюмом продовжується перегрупування, підтверджених наступів росіян не було. Повідомляється, що у Довгенькому напередодні був жорсткий бій. Росвійська, ймовірно, готуються відновити наступ на Слов’янськ. Але це буде утруднено – українські війська знищили склад боєприпасів в Ізюмі. У Донецькій та Луганській областях ворогові вдалося просунутися. Росвійська намагаються закріпитися з боку Білогорівки, взяти під контроль трасу на Лисичанськ та захопити Сєвєродонецьк – вони активно обстрілювали позиції українських військових.

Щоб зірвати наступ між Рубіжним та Сєверодонецьком знищено залізничні мости. Наступ російських військ тривало південніше Сєверодонецька на околицях Тошківки, Пилипчатино і Гірського, що може означати поступ до Бахмута. Наступ росвійська вели у бік Лимана, Бахмута, Курахового, Шандриголового.

Карта бойових дій на сході України

Маріуполь

З Маріуполя вдалося офіційно евакуювати 264 поранених захисників України. Їх вивезли на окуповану територію. Тим часом окупаційна влада намагається запустити Маріупольський порт, заявила, що його розмінує до 25 травня.

Обложене підприємство "Азовсталь" на карті Маріуполя

Харків

Українські сили оборони тіснять ворога із північного заходу та північного сходу від Харкова. Місто знову зазнало обстрілів, як і український контрнаступ. Дослідники бачать прагнення росіян утримати позиції в районі траси з Харкова на Білгород, щоб не дати українській артилерії дістати до Білгорода та захистити наземні лінії зв’язку біля Вовчанська за 90 км на північний схід від Харкова.

Карта бойових дій Харківська область

Південь України

Ворог продовжує обкопуватись у Запорізькій області — вони викопали траншеї та встановили бетонні барикади навіть навколо АЕС в Енергодарі. Також вони зруйнували дорогу між окупованою частиною у районі Полог та зоною українських визвольних дій біля Гуляйполя. Українські сили тим часом знищують польові бази та склади окупантів на Херсонщині та на Миколаївщині.

Карта окупованих районів півдня України

Як раніше писав "Телеграф", росія продовжує обстрілювати далекі від лінії фронту населені пункти. Вночі завдали ракетного удару по Львівській області. Нагадаємо, російський комбатант зізнався, що українські міста знищувалися з умислом — він розповів, що по харківських багатоповерхівках били навмисне.