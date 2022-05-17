ЗСУ "дали по зубах" окупантам на Донбасі: деталі та карта
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Плани супротивника на Україну вкотре провалилися
На ранок вівторка, 17 травня, українські захисники дали відсіч окупаційним військам у Донецькій та Луганській області та не дали їм наблизитися до адміністративних кордонів регіонів.
Про це можна судити з ранкового зведення Генерального штабу Збройних сил України.
Зазначається, що в районі Сиротиного під Сєверодонецьком російські військові зазнали втрат і відійшли.
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Неподалік села Вискріва Попаснянського району Луганщини під Бахмутом росіяни вели бойові дії, але безуспішно.
Крім того, точилися бої в районі Кам’янки на Авдіївському напрямку під Донецьком та Вугледаром на Курахівському напрямку.
Для кращого розуміння оперативної обстановки ми виділили ці чотири населені пункти хрестиками на карті бойових дій:
Як повідомляв "Телеграф", напередодні відбулося майже чудо і з території "Азовсталі" вивели сотні українських захисників.