Літні канікули не за горами: коли в Україні закінчиться навчальний рік

У деяких регіонах навчання для школярів уже закінчилося

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило багато планів, зокрема й у освітній сфері. Так, з 1 квітня в Україні середні загальноосвітні заклади можуть визначатися, коли саме закінчувати цей навчальний рік. Деякі, скориставшись можливістю, уже відправили дітей на літні канікули, деякі ж ще дочитують необхідні предмети.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на матеріал "Фактів ICTV".

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Згідно з наказом очільника МОН Сергія Шкарлета, у 2022 році школам дозволено самостійно обрати дату завершення навчального року. Хоча раніше, до війни, Міністерство рекомендувало розпочати період літніх канікул із 1 червня.

Втім, нинішня реальність є такою, що в окремих регіонах навчання вже довелося припинити. До переліку таких областей потрапила Херсонська. Тут навчальний рік для школярів завершився ще 30 квітня. За інформацією Херсонського міського управління освіти, дані про випускників 2022 року було подано до держреєстру заздалегідь. Самим дітям спробують вручити якщо не сертифікати про закінчення школи, то хоча б їхні номери для подальшого отримання на підконтрольній Україні території.

У Черкасах на канікули діти підуть уже 27 травня. До речі, тільки в школах області, а в регіоні зараз навчаються близько 4200 діток, які вимушено залишили свої будинки в інших областях.

На Київщині школярі підуть на канікули відповідно до минулих рекомендацій МОН — рівно 31 травня.

Харків, незважаючи на постійні обстріли, також продовжує освітній процес. Навчання, що триває онлайн, має добігти кінця 3 червня. До наступного класу перейдуть діти, які освоїли хоча б половину навчального матеріалу — принаймні таке рішення ухвалили суто у Харківській міськраді.

Через день, 4 числа, на канікули підуть і школи Чернігівщини.

На Львівщині завершення навчального року не буде "єдиним" для всіх шкіл. Хтось зможе насолодитися відпочинком вже з 31 травня, а комусь доведеться затриматися "за партами" ще на тиждень-другий. З повним переліком шкіл можна ознайомитися ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати українцям про освіту дітей за кордоном, якщо вони через війну залишили Україну.