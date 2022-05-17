Виїзд із України: кого з чоловіків незабаром можуть випустити за кордон

У планах влади — створити перелік професій, яким дозволять виїхати за межі країни

В Україні, як і раніше, ведуть дискусію щодо необхідності дозволити чоловікам призовного віку залишати країну під час воєнного стану. На думку радника глави МВС України Вадима Денисенка, найоптимальнішим варіантом буде створення списку спеціальностей, представникам яких відкриють кордони з іншими державами.

Про це чиновник розповів "Телеграфу" під час інтерв’ю.

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Денисенко зазначає, що влада працює над тим, щоб дозволити деяким категоріям чоловіків виїжджати з країни, навіть поки що йде війна. Однак навіть попри вельми напружену обстановку в суспільстві з приводу цього питання, вирішення все одно отримають не всі.

"Є певні професії, є вичерпний список, де чоловіків можна відправляти закордон. В інших випадках це неправильно", — наголосив Вадим Денисенко.

Серед тих, хто може увійти до категорії "дозволених", чиновник називає далекобійників, водіїв бензовозів, а також моряків (але лише у певних випадках). За словами Денисенка, подібний перелік професій має бути чітким, щоб і сам чоловік, який залишає країну, та прикордонники, розуміли, хто і на скільки залишає країну.

До речі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович стверджував, що дискусія щодо виїзду чоловіків за кордон із кожним днем стає все більш напруженою. Найімовірніше, владі доведеться послабити існуючі заборони.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, кому взагалі дозволено перетинати кордон під час війни та які документи варто при собі мати.