Гаага дедалі ближче: до України їдуть десятки слідчих МКС для розслідування звірств російської армії

Це найбільше відправлення слідчих МКС, яке будь-коли робила ця установа

Для участі у розслідуванні воєнних злочинів росії до України приїде група слідчих і судово-медичних експертів, яка представляє Міжнародний кримінальний суд (МКС).

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Про це у вівторок, 17 травня, повідомив прокурор МКС Карім Хан, — передає "Інтерфакс-Україна".

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій Офіс направив до України групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, та надання підтримки національній владі України. Це наймасштабніше разове розгортання мого Офісу на місцях із моменту його створення", — зазначається у заяві Хана.

За словами представника Міжнародного кримінального суду, співпрацюючи з українською владою, слідчі займатимуться зібранням свідчень військових нападів, які можуть підпорядковуватися до списку злочинів Римського статуту.

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Окрім того, прокурор подякував уряду Нідерландів, тісна співпраця якого останніми тижнями сприяла відрядженню Офісу МКС значної кількості національних експертів із Нідерландів для підтримки місії в Україні. Саме це, на його думку, надасть змогу експертам зібрати більшу кількість свідчень, щоб підвищити їхню допустимість у майбутніх розглядах у суді.

Хан також додав, дуже важливим є те, щоб праця усіх учасників, які воліють підтримати зусилля з приводу забезпечення підзвітності в Україні, "виграла від ефективної координації та комунікації".

Зазначається також, що, крім помічників з Нідерландів, з представниками МКС в Україні співпрацюватиме також група французьких судово-медичних експертів.

"Ми також взаємодіятимемо з командами, розгорнутими іншими державами в Україні, щоб всебічно відобразити наявні заходи та посилити координацію між усіма учасниками. Я маю намір забезпечити подальше продовження цієї спільної роботи завдяки постійній присутності мого Офісу на місцях", — підсумував Хан.

Варто нагадати, що перші слухання щодо військових злочинів росії проти України розпочалися у Міжнародному кримінальному суді ще на початку березня. З того часу армія загарбників з рф не зупинилася, вони продовжують систематично і нещадно обстрілювати українські міста та вбивати мирне населення України. В деяких містах, зокрема у багатостраждальному Маріуполі, який з перших днів війни перебуває у блокаді, життя людей росіяни перетворили на справжнє гетто.

Також "Телеграф" повідомляв, що на 83-ий день протистояння України нацистській армії росії, ворог здійснив найпотужніший ракетний обстріл Львівської області, пошкодивши залізничну інфраструктуру регіону.