Росіяни переходять в оборону на більшості напрямках: свіжа карта бойових дій в Україні

Окупанти зазнають серйозних втрат та відступають

У вівторок, 17 травня, з'явилася нова карта бойових дій в Україні від британської розвідки. Російська армія за добу зазнала серйозних втрат на Лиманському та Запорізькому напрямках, але планів захопити Донбас не залишила.

Оновлені дані опублікувало Міністерство оборони Великої Британії на власній сторінці у Twitter.

Оперативно про війну в Україні читайте у нашому Telegram

У порівнянні з інформацією за минулу добу британська розвідка не зафіксувала суттєвих змін на лінії фронту. Українським військовим не тільки вдалося стримати російських окупантів на всіх напрямках, але й завдати їм суттєвих втрат і змусити перейти у оборону.

Карта боїв в Україні за 17 травня

Карта боїв в Україні за 16 травня

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сіверському, Слобожанському та Харківському напрямках ворожа армія зосередила всі зусилля на стримуванні українських Сил оборони.

На Донецькому напрямку росіяни продовжують мінометні, артилерійські та авіаційні обстріли.

На Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках російська армія намагалася проводити наступальні дії, однак зазнала втрат і була змушена відступити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські військові намагаються прорватися через український кордон у Сумській області. Наразі на півночі Шосткинського району тривають запеклі бої, адже українські захисники впевнено тримають оборону Батьківщини.