Війна переходить у нову фазу: у Міноборони розповіли про плани окупантів в Україні

Україна хоче закінчити війну якнайшвидше

Російські окупанти намагаються перевести війну на стадію затяжного конфлікту, а тому Україні потрібно більше важкого озброєння, щоб зірвати ці плани та закінчити її якнайшвидше.

Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков під час виступу в Раді із закордонних справ ЄС, де також брав участь генсек НАТО.

"За багатьма ознаками росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу", — заявив він.

За його словами, в Україні бачать, що окупанти ведуть роботи зі спорудження укріплень та фортифікацій у Херсонській та Запорізькій областях.

Резніков зазначив, що війна принесла багато страждань українцям, а також руйнує економіку нашої країни. Крім того, вона також збільшує ризики глобальної продуктової та міграційної кризи, а тому Україна не зацікавлена у затягуванні війни, а хоче якнайшвидше звільнити всі українські території від окупації.

Для цього, каже міністр, наша країна хоче отримати можливості купувати зброю у партнерів максимально швидко та у потрібних кількостях.

"Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі повідомили, що розвідка спостерігає підвищення активності підрозділів білоруської армії в областях, що межують з Україною. Там також попередили про ймовірність нанесення ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.