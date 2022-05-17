Війна переходить у нову фазу: у Міноборони розповіли про плани окупантів в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 195
Україна хоче закінчити війну якнайшвидше
Російські окупанти намагаються перевести війну на стадію затяжного конфлікту, а тому Україні потрібно більше важкого озброєння, щоб зірвати ці плани та закінчити її якнайшвидше.
Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков під час виступу в Раді із закордонних справ ЄС, де також брав участь генсек НАТО.
"За багатьма ознаками росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу", — заявив він.
За його словами, в Україні бачать, що окупанти ведуть роботи зі спорудження укріплень та фортифікацій у Херсонській та Запорізькій областях.
Резніков зазначив, що війна принесла багато страждань українцям, а також руйнує економіку нашої країни. Крім того, вона також збільшує ризики глобальної продуктової та міграційної кризи, а тому Україна не зацікавлена у затягуванні війни, а хоче якнайшвидше звільнити всі українські території від окупації.
Для цього, каже міністр, наша країна хоче отримати можливості купувати зброю у партнерів максимально швидко та у потрібних кількостях.
"Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", — сказав він.
Як повідомлялося раніше, у Генштабі повідомили, що розвідка спостерігає підвищення активності підрозділів білоруської армії в областях, що межують з Україною. Там також попередили про ймовірність нанесення ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.