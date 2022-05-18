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Війна — день 84: війська рф перейшли в оборону майже по всьому фронту, але продовжують штурмувати Донбас

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Епіцентр боїв зміщується до Донбасу
Епіцентр боїв зміщується до Донбасу

Оперативно про головне 18 травня

Україна бореться із російським вторгненням вже 84 дні. Незважаючи на стягування росією військ в Україну, її захисникам вдалося змусити противника перейти в оборону на більшості напрямків. Проте найбільша напруга залишається на Донбасі, де щодня йдуть масовані артилерійські обстріли з обох боків, а росіяни намагаються просуватися вперед не зважаючи на втрати. Тим часом на окупованих росією територіях України виникла загроза спалаху холери та інших інфекційних захворювань. Сама ж країна-агресор поступово відкочується за часів пізнього СРСР.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші новини за 18 травня. Більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченнях техніки, живої сили та складах боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня вразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БПЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, що інформація за 15 травня доступна у трансляції: "Війна — день 81: окупанти намагаються наступати на Донбасі і зазнають втрат від ЗСУ у Харківській області".

Про головні події за 16 травня читайте у матеріалі: "Війна — день 82: росіяни відступають на одному з фронтів, але бомблять Азовсталь".

А про ситуацію в країні за 17 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 83: обмін бійців "Азовсталі" та жорстокі бої на Донбасі".

Теги:
#Україна #Росія #Мапа #Війна #Бої #18 травня