Піонтковський розповів, на кого можна обміняти захисників "Азовсталі" та чого варто побоюватись

З перших днів військової агресії рф герої обороняли Маріуполь, зупиняючи наступ багатотисячного окупаційного війська, а тепер порятунок потрібен їм самим

Захисників багатостраждальної маріупольської "Азовсталі", частину з яких вже кілька днів поспіль українська влада намагається евакуювати з бомбосховищ металургійного комбінату, можуть обміняти на кадирівців, адже Україні потрібні живі герої.

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Про це під час свого чергового інтерв'ю для "Україна 24" розповів політолог-публіцист Андрій Піонтковський, наголосивши, що після евакуації захисників міста зі сховищ заводу залишається лише сподіватися на те, що їх життя будуть збережені, тому що фашистському режиму росіян довіряти не можна.

"До російських полонених вони (керівництво росії — ред. редакцією) доволі байдужі, можливо, був торг: за одного кадирівця певна кількість бійців", — розповів він.

Також Піонтковський додав, що зараз усі повинні молитися за захисників Маріуполя, аби ці госпіталі, куди бійців з "Азовсталі" евакуювали напередодні, не виявилися тортурними та сподіватися на те, щоб якомога бистріше їх вдалося обміняти на російських військовополонених.

Інтерв'ю політолога-публіциста Андрія Піонтковського

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський прокоментував порятунок тяжко поранених українських бійців, які обороняли Маріуполь від наступу російських загарбників, наголосивши, що герої потрібні українській державі живими. Водночас із заявою щодо евакуації захисників з меткомбінату "Азовсталь", яка понад два місяці перебувала під систематичним обстрілом російської армії, виступив і міністр Олексій Резніков, який повідомив, що українські бійці зробили усе, що від них залежало, тож тепер отримали новий наказ від керівництва країни — зберегти свої життя.