Воєнний стан та мобілізацію продовжать: Зеленський відправив до Ради проєкти законів

Україні потрібні люди, які готові її захищати

Всеукраїнська мобілізація, розпочата після повномасштабного вторгнення рф, буде продовжена після 24 травня, коли закінчуються її терміни. Про це свідчить відповідний проєкт закону, поданий від імені президента Володимира Зеленського на розгляд Верховної Ради.

Документ було опубліковано на сайті ВР у середу, 18 травня, передає "Телеграф".

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Як відомо, термін загальної мобілізації згідно з указом Президента України становить 90 днів. Дія попереднього розпорядження глави держави розпочалася 24 лютого, а отже, його термін спливає вже 24 травня. Тепер же мобілізацію збираються продовжити — вперше з початку повномасштабної війни з росією.

Водночас також подано і законопроєкт про продовження дії воєнного стану. Наразі його терміни актуальні лише до 25 травня.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, продовження мобілізації завжди залежить від ситуації на фронті. Рішення, що приймаються, завжди залишаються за вищим керівництвом, яке виходить з нинішньої військової ситуації в країні.

Наразі, зазначає він, поки невідомо, кого саме може торкнутися мобілізація у разі продовження. У будь-якому разі орієнтир буде на "запит" від самої армії — десь можуть знадобитися солдати, десь — сержанти, а десь — офіцери.

Поки, додав Горбач, найактивніше до участі в обороні країни залучалися люди, які мають досвід або військової служби, або проходження навчальних зборів за часів до війни. Зрозуміло, акцент робиться на чоловіках призовного віку — від 18 до 60 років.

Нагадаємо, що прибуття українців до військкомату після отримання повістки є добровільним. Будь-які примусові дії з боку службовців абсолютно незаконні.

Також "Телеграф" писав, чи можуть вручати повістки представники Нацполіції України.