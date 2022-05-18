Відома українська снайперка розповіла, як змінилася тактика росіян на війні

Росіяни прагнуть "перемолоти" українські позиції, однак їх тактика погано спрацьовує

Тактика російської армії у війні проти України у перші дні наступу нагадувала сафарі, однак поступово змінилася до вогневого видавлювання із застосуванням великої кількості снарядів.

Про це розповіла легендарна українська снайперка, яка воює проти росіян з 2014-го року, Олена Білозерська в інтерв'ю виданню "Новое время".

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За її словами, перші дні війни в Україні нагадували сафарі — техніка російських окупантів рухалася щільними колонами, у момент, коли із засідок на дорогах її нищили ЗСУ. Після цього особовий склад ворожої армії, якому вдалося вижити, розбігався хто куди, а потім його виловлювати представники ТРО або місцеві мисливці.

Що стосується тактики росіян зараз, то за словами Білозерської, вони ставлять собі за завдання "перемолоти" українські позиції. Це воїнів ЗСУ зовсім не дивує.

"Зараз противник переважно застосовує тактику вогневого видавлювання, із застосуванням великої кількості артилерії та великої кількості снарядів. Завдання противника — "перемолоти" наші позиції, щоб потім спробувати їх зайняти. Нічого нового, класична тактика ще з часів Першої світової війни", — зазначила українська снайперка.

При цьому Білозерська зазначила, що кадровий склад російської армії з моменту її наступу на українські землі зовсім не змінився — це все ті ж найманці, яких влада РФ розбавляє контрактниками.

Оцінила українська снайперка й сильні та слабкі сторони противника.

"Сильна сторона — у них є механізми впливу на особовий склад для досягнення поставлених завдань за будь-яку ціну. По-простому, до солдатів ставляться як до гарматного м’яса, й вони вимушені приймати це як належне. Слабка сторона — абсолютна відсутність ініціативи у сержантського й молодшого офіцерського складу. Як наслідок — неспроможність ухвалювати автономні рішення", — резюмувала Білозерська.

Нагадаємо, що у британській розвідці висловили припущення, що росія на фоні невдач в Україні спробує змінити тактику ведення війни. Інша річ у тому, що навіть це їм не допоможе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти зібралися в наступ відразу за низкою напрямків.