Окупанти посилюють наступ на двох напрямках: свіжа карта боїв в Україні

ВСУ стримують ворога на Донбасі

У середу, 18 травня, на 84-й день повномасштабного вторгнення росії Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася, порівнюючи з даними за 17 травня.

Карта боїв в Україні за 18 травня

Карта боїв в Україні за 17 травня

За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання. В інших напрямах основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповненні запасів, також окупанти намагаються покращити своє тактичне становище.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Слов’янському напрямку ворог вчиняє наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у певному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

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Раніше повідомлялося, що загарбники хочуть зрівняти із землею "Азовсталь".

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація.