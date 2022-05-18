Просто втік: у справі захоплення росіянами ЧАЕС перевіряють важливого чиновника

Наразі вирішується питання щодо можливості повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді

Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють факт колабораційної діяльності заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, яка була захоплена окупаційними військами росії у перший день повномасштабного вторгнення. Згідно з попередніми відомостями, посадовець дезертував, після чого тривалий час переховувався в одному з населених пунктах на Закарпатті.

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Про це у середу, 18 травня, повідомив пресцентр ДБР України.

"ДБР перевіряє підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС на предмет допомоги росіянам у захопленні атомної електростанції", — йдеться в тексті публікації відомства.

Так, в рамках розслідування представникам бюро вдалося встановити, що заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції самовільно залишив місце служби та, попри умови введеного в країні воєнного стану виїхав до Закарпатської області.

У березні вказана особа була затримана. Посадовцю оголосили про підозру у дезертирстві та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з даними ДБР, військовопосадовець, у функціональні обов'язки якого входило забезпечення захисту об'єкту, просто втік зі станції на територію іншою області. Окрім того, під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що втікач може бути причетний до проведення підривної діяльності проти України.

Наразі встановлюється, чи сприяв посадовець російським військовим у захопленні ЧАЕС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше на Чорнобильській станції вперше за історію відбувся пісенний концерт відомого українського виконавця і лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Артист виконав одні зі своїх найпопулярніших пісень перед персоналом ЧАЕС.