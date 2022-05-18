росія заявляє, що застосовує в Україні бойові лазери: у мережі нагадали про джедайські мечі

В рф заявили, що використовують в Україні новітню зброю

У середу, 18 травня, на 84-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що росія застосовує в Україні лазерну зброю.

Про це заявив віцепрем’єр рф Юрій Борисов, передає ТАСС.

Борисов повідомив, що російська армія використала в Україні лазерний комплекс "Задира", який здатний вражати цілі на відстані до п’яти кілометрів. Чиновник зазначив, що на відміну від минулих розробок, він може пропалювати ціль і дозволяє "не витрачати дорогі ракети".

"Вони [комплекси лазерної зброї] вже починають надходити [в армію]. Перші зразки вже використовуються [під час війни]", — сказав Борисов в ефірі Першого каналу.

У мережі висміяли заяву російського чиновника безліччю мемів і жартів, засумнівавшись у словах представника росії.

Раніше повідомлялося, що окупанти в березні використовували в Києві нове озброєння — снаряди, що спускаються на парашутах.

Нагадаємо, у середу, 18 травня, російські окупанти завдали удару по Авдіївці (Донецька область) фосфорними бомбами. Ворожі снаряди повністю знищили місцеву школу.