Знищив сотні окупантів: у Вінниці попрощалися із молодим українським пілотом (відео)

Український льотчик загинув 14 травня у Запорізькій області

У Вінниці 18 травня попрощалися із командиром авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації, капітаном Сергієм Пархоменком.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Фейсбуку.

Зазначається, що Пархоменко загинув під час виконання бойового вильоту 14 травня. Український захисник народився 14 січня 1997 року в сім’ї військових льотчиків, його батько також пов’язав своє життя з небом та захищає нашу країну у лавах ПС ЗСУ.

"Наслідуючи свого батька та діда, Сергій виявив бажання проходити службу в бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Никифорова, літати на літаках Су-25", — сказано в повідомленні.

Попри юний вік, Пархоменко на момент початку російського вторгнення вже мав посаду командира авіаційної ланки.

За інформацією Командування ПС ЗСУ, після початку війни він здійснив 38 бойових вильотів та знищив понад 20 танків, 50 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 20 цистерн з паливом та кілька сотень російських окупантів.

"За мужність та патріотизм, виявлені при захисті Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня", — йдеться у повідомленні.

Загинув він у районі Гуляйполя у Запорізькій області. Оскільки в області, звідки він родом, точаться бойові дії, то прощання відбулося у Вінниці.

У Пархоменка залишився син, який народився лише у березні цього року.

Як повідомлялося раніше, 15 травня під час боїв з окупантами загинув український морпіх Віктор Понятенко. З 8 років він почав займатися боксом і досягнув чималих успіхів, зокрема він провів 120 поєдинків, у яких здобув близько ста перемог.