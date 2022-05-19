Українські ППО збили ще один найновіший літак росії: що відомо про пілотів

Літак збили над Харківською областю. Пілоти катапультувалися

Українська авіація продовжує завдавати ударів по скупченням російських окупантів і знищувати їхню бойову техніку, а ППО відзвітували про збиток ще одного Су-34.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога", — йдеться у звіті за 18 травня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, підрозділи ППО за добу збили крилату ракету на території Дніпропетровської області, а в Харківській області було "приземлено" винищувач-бомбардувальник Су-34. Варто зазначити, що хоч випробування цього літака велися ще за часів СРСР, але на озброєння російської армії він ухвалив лише у 2014 році.

Згідно з інформацією, отриманою з аудіоперехоплення розмови пілотів, у них сталося загоряння у двигуні, після чого вони катапультувались.

Власне сам аудіозапис розмови екіпажу збитого літака пізніше з’явився у мережі.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними Генштабу ЗСУ, російські війська нарощують зусилля у спробах прорвати оборону українських захисників у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. На інших напрямах російські війська споруджують зміцнення, що свідчить у тому, що вони переходять оборони.