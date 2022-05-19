Нова Чорнобаївка: Арестович розповів, чому росіяни так чіпляються за острів Зміїний

Зміїний острів для росіян став своєрідною заміною крейсеру "Москва"

Окупанти продовжують намагатися зміцнитися на острові Зміїний, щоб мати можливість забезпечити прикриття своєму десанту у разі висадки десанту в Одесі, але натомість перетворюють його на нову Чорнобаївку.

Таку думку висловив у розмові із правозахисником Марком Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, острів може забезпечити певний захист від української авіації, у разі спроб десантування в Одесі або спроб пройти до дельти Дністра з метою подальшого просування до Придністров’я. До цього функцію ППО виконував крейсер "Москва", який раніше пустили на дно українські ракети "Нептун".

Проте Арестович підкреслив, що обидва ці варіанти виглядають "божевіллям з військової точки зору".

За його словами, висадка російських військ в Одесі буде заздалегідь приречена.

"Вони вже намагалися, закінчилося все трупами на одеських пляжах. Висаджувати десант під ударами української авіації, артилерії, механізованих частин – це дуже божевільна витівка", — сказав Арестович.

Ідея з Придністров’ям виглядає ще безглуздішою, оскільки там окупантам доведеться розтягувати війська ще сильніше.

Водночас він наголосив, що наразі звільняти Зміїний для України немає жодного сенсу, оскільки це обернеться великими втратами.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив із головою Одеської ОВА Сергієм Братчуком, який пояснив, чому росіяни так чіпляються за острів Зміїний.