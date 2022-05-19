Буде ще комфортніше, ніж до появи окупантів: в ОП обіцяють відновити ліцей у Мотижині

У селі Мотижин Київської області зруйновано 15 будинків і 40 – пошкоджені та потребують ремонту. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він також нагадав про трагедію, яка спіткала Мотижин.

"Окупанти викрали й вбили старосту села Ольгу Сухенко та її чоловіка. Їхні тіла знайшли після звільнення населеного пункту. Ворог не зупиняється ні перед чим", – зазначив він.

Заступник керівника ОП додав, що від обстрілів постраждав і Мотижинський ліцей, якому понад 50 років. У пам'ять про покійну Ольгу Сухенко заклад відновлять і зроблять ще кращим та комфортнішим, ніж до війни.

"Навчальний заклад пошкоджений на двох поверхах, кілька навчальних кабінетів повністю знищені. Але він в хороших руках. Ним опікується директорка навчального закладу Валерія Москаленко. Каже, підтримувати та розвивати заклад її просила загибла староста Мотижина. Тож хоче відновити його як можна швидше, щоб учні могли повернутися на навчання вже 1 вересня. Зробимо все можливе, щоб учням тут було ще комфортніше, ніж до появи окупантів", – розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на Київщині вдалося завершити відновлення електропостачання на два тижні швидше, ніж планувалося.