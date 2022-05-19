Чи підуть українські війська на територію росії: Данилов дав відповідь

Подальший розвиток бойових дій між українцями та кривавими росіянами наразі передбачити вкрай важко

Головним завданням українських військових наразі є зачистка території України від окупантів і чим швидше кривавий російський лідер прийме рішення щодо виведення своїх військ, тим менше його солдатів загине на українських землях. Що стосується продовження боїв з ворогом на російських землях, то поки що таких планів ЗСУ не мають.

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Про це в інтерв'ю виданню "НВ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, відповідаючи на запитання щодо подальших завдань України у війні з росією і чи продовжуватимуть ЗСУ воювати з росіянами на їх території.

За його словами, наразі вкрай важко робити будь-які прогнози, тож потрібно дочекатися обставин, які це дозволять зробити.

"Давайте спостерігатимемо за розвитком подій, а потім прийматимемо рішення. Коли обставини дозволятимуть робити певні висновки, то військові матимуть краще розуміння подальших кроків. Зараз наше завдання зачистити територію України до останнього окупанта, це можна зробити дуже легко, якщо путін ухвалить рішення забрати всіх своїх військових із нашої території, тим менше їх загине на нашій землі", — прокоментував подальший розвиток подій Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не повинна підписувати мирний договір з росією, адже закінчити війну потрібно виключно офіційною заявою про капітуляцію рф.