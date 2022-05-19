Військовий стан хочуть продовжити до кінця літа: у Зеленського пояснили причину

Контрнаступ — значно складніший, аніж оборона територій держави

В Україні хочуть подовжили терміни воєнного стану ще на три місяці. Рішення щодо подовження строків до 24 серпня можуть прийняти з огляду на те, що контрнаступ вимагає більше часу, аніж оборона країни. При цьому, уряд залишає за собою можливість скасувати воєнний стан у будь-який момент.

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Про це у четвер, 19 травня, під час чергового телемарафону повідомив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, додавши, що звільнити Батьківщину від окупантів упродовж одного місяця, на жаль, не вдасться, — передає пресцентр "Слуги народу".

"З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, що тимчасово контролюються. Перехід у контрнаступ – це складніші завдання, ніж оборона. Тому маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", — пояснив він.

За його словами, уряд матиме змогу в будь-який час призупинити дію воєнного стану, якщо українським військовим вдасться вибити ворога з території України раніше, аніж за три місяці.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи мають право представники військкоматів примусово забирати громадян на службу та чи буде вважатись чинною повістка, якщо її прислали військовозобов'язаному поштою.