Попрацювали партизани: Арестович розкрив подробиці вибуху у Мелітополі

Українські партизани продовжують рішучі дії на півдні

Олексій Арестович прокоментував інформацію ЗМІ про те, що поблизу Мелітополя наші партизани підірвали російський бронепоїзд рейками, де загинув особовий склад ворога. За його словами, техніку окупантів справді підірвали, проте загиблих при цьому не було.

Оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

"Змушений вас трохи розчарувати. Рейки таки підірвали, але перед потягом. Жоден окупант, за моєю інформацією, не загинув і потяг не постраждав. Але це не перший випадок, коли наші партизани діють на окупованому півдні. І ведуть свою діяльність дуже вдало". Не про всі їхні успіхи можна зараз розповідати", – уточнив Арестович.

Він підкреслив, що те, що рейки були заміновані неподалік залізничного вокзалу та підрив пошкодив шлях, вказує на те, що наші герої діють рішуче та зухвало.

"Це перший такий випадок, але не останній", — упевнений він.

Нагадаємо, вибух, який вранці 18 травня переполошив мешканців тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, стався на залізниці, — вибухівка здетонувала під бронепоїздом із загарбниками.