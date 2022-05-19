Український боєць розповів про головний оберіг на війні: у ворога такого немає

Рідна мова допомагає виживати на передовій

Українські воїни мають особливий оберіг, який допомагає в бою.

Про це розповів громадський активіст, а нині захисник України, командир відділення у 68 ВЕБ ЗСУ Павло Вишебаба на своїй сторінці у Facebook.

Павло розповів, що на передовій українська мова рятує життя, адже за допомогою неї можна розрізнити, хто свій, а хто чужий.

"Розкажу вам одну історію для міркувань. Ви знаєте, що бійці одягають на рукав скотч певного кольору, щоб розрізняти "свій-чужий". А що робити вночі, адже кольорів не розрізнити навіть за допомогою тепловізора. Що є оберегом, який захищає тебе від пострілів своїх? Таким оберегом є українська мова. Навіть російськомовні захисники України після заходу сонця переходять на українську мову, адже це твоя безпека, твоє життя", — заявив Вишебаба.

Вишебаба вважає, що російська мова є інструментом ворога у війні з Україною, а тому закликає своїх співвітчизників перейти на рідну мову. До речі, Павло, який виріс у російськомовній сім’ї у Краматорську (Донецька область), з легкістю зробив це.

Раніше повідомлялося, що росіяни на Донбасі ведуть активні наступальні дії на чотирьох напрямках.

Нагадаємо, Європарламент підтримав створення міжнародного трибуналу по покаранню рф.