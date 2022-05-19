"Ситуація на фронті змінюватиметься кардинально": Шкіряк назвав терміни

В Україну зовсім скоро надійде зброя, яка здатна змінити хід війни

Так звана "друга армія світу" не спромоглася досягнути жодної мети, яку поставив їм кривавий диктатор володимир путін у війні проти України. Окупантів вигнали з Києва, Харкова, тож тепер вони всі свої зусилля спрямували на Донбас, але й там їм нічого не світить.

Про це заявив колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в інтерв’ю "Телеграфу".

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"Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети і це його неймовірно дратує. Його вибили з-під Києва, Харкова, я думаю, що найближчим часом виженуть і з Харківської області. Зараз він зосередиться на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, бо це і був так званий привід для війни. Але навіть цього вони не можуть досягти, і не думаю, що досягнуть в майбутньому. Хоча і продовжують нищити Луганську область зараз", — зазначив Зорян Шкіряк.

За його словами, зараз всі зусилля окупантів спрямовані на Ізюмський напрямок, через який вони прагнуть вийти на Барвінкове, Слов'янськ та Краматорськ. Але і цей план росіянам навряд чи вдасться реалізувати.

"В прямих бойових зіткненнях, наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона, в рази перевищують по професійності так звану "другу армію світу"", — зазначив Шкіряк.

А в найближчі місяць-два, за словами Шкіряка, ситуація на фронті зміниться ще кардинальніше, адже Україна отримає високотехнологічну новітню зброю, яка здатна здійснити перелом у цій війні. Перш за все, це стосується високоточних крупнокаліберних артилерійських систем.

Шкіряк зазначив, що окупантам, на жаль, вдалося частково захопити Херсонщину та Запоріжжя, але це єдиний їх успіх у війні. Ба більше, немає сумнівів, що Україна зовсім скоро поверне ці території під свій контроль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів.