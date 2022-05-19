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"Ситуація на фронті змінюватиметься кардинально": Шкіряк назвав терміни

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зорян Шкірян прокоментував ситуацію на фронті Новина оновлена 19 травня 2022, 22:21
Зорян Шкірян прокоментував ситуацію на фронті

В Україну зовсім скоро надійде зброя, яка здатна змінити хід війни

Так звана "друга армія світу" не спромоглася досягнути жодної мети, яку поставив їм кривавий диктатор володимир путін у війні проти України. Окупантів вигнали з Києва, Харкова, тож тепер вони всі свої зусилля спрямували на Донбас, але й там їм нічого не світить.

Про це заявив колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в інтерв’ю "Телеграфу".

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"Путін не досяг жодної своєї стратегічної мети і це його неймовірно дратує. Його вибили з-під Києва, Харкова, я думаю, що найближчим часом виженуть і з Харківської області. Зараз він зосередиться на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, бо це і був так званий привід для війни. Але навіть цього вони не можуть досягти, і не думаю, що досягнуть в майбутньому. Хоча і продовжують нищити Луганську область зараз", — зазначив Зорян Шкіряк.

За його словами, зараз всі зусилля окупантів спрямовані на Ізюмський напрямок, через який вони прагнуть вийти на Барвінкове, Слов'янськ та Краматорськ. Але і цей план росіянам навряд чи вдасться реалізувати.

"В прямих бойових зіткненнях, наші ЗСУ, Нацгвардія, тероборона, в рази перевищують по професійності так звану "другу армію світу"", — зазначив Шкіряк.

А в найближчі місяць-два, за словами Шкіряка, ситуація на фронті зміниться ще кардинальніше, адже Україна отримає високотехнологічну новітню зброю, яка здатна здійснити перелом у цій війні. Перш за все, це стосується високоточних крупнокаліберних артилерійських систем.

Шкіряк зазначив, що окупантам, на жаль, вдалося частково захопити Херсонщину та Запоріжжя, але це єдиний їх успіх у війні. Ба більше, немає сумнівів, що Україна зовсім скоро поверне ці території під свій контроль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна