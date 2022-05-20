Війна - день 86: окупанти штурмують Донбас, поки в Україну прибуває важка артилерія

Оперативно про головне 20 травня

В Україні розпочався 86-й день протистояння російським окупантам. Найгарячіша ситуація спостерігається на Донбасі, де ворожа армія намагається штурмувати позиції ЗСУ одразу з чотирьох напрямків, однак втрачає живу силу та техніку, і знову повертається на попередні точки. В Україні кажуть про те, що борсатися окупантам лишилося місяць-півтора, адже в Україну почала надходити важка артилерія, яка змінить хід війни. Американські військові експерти прогнозують, що бої на Донбасі перейдуть в гарячу фазу влітку, а от завершення війни ймовірне на осінь 2022 року. Тим часом Україну продовжують підтримувати західні партнери — Сенат США ухвалив рішення про допомогу нашій країні на 40 мільярдів доларів, а Велика Британія повідомила про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші новини за 20 травня. Більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Україні потрібен легітимний міжнародний механізм для забезпечення компенсації за завдані росією збитки, які будуть діяти, незважаючи на її відмову співпрацювати, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

00:00 США оголосили про нову додаткову допомогу в галузі безпеки для України у розмірі 100 мільйонів доларів. До пакету військової допомоги входять:

18 155-мм гаубиць M777;

18 тактичних машин для буксирування гаубиць;

3 протиартилерійських радари AN/TPQ-36;

польове обладнання та запчастини.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 17 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 83: обмін бійців "Азовсталі" та жорстокі бої на Донбасі".

Інформація за 18 травня викладена у трансляції: "Війна — день 84: війська рф перейшли в оборону майже по всьому фронту, але продовжують штурмувати Донбас".

А головні події за 19 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 85: росіяни продовжують тиснути на Донбасі, але отримують по зубах від ЗСУ".