Росіяни самі кваліфікують своїх солдатів як "нелюдів" — Філатов

У росії фактично визнали своїх солдатів, що виють в Україні, "нелюдами".

У росії після скоєних їхніми солдатами в Бучі під Києвом звірств над мирними громадянами, по суті, на офіційному рівні назвали своїх громадян "нелюдами".

На це звернув увагу мер Дніпра Борис Філатов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Філатов нагадав про одного з його видалених через скарги росіян постів у соцмережі Facebook, за який проти нього в росії Слідчий комітет порушив кримінальну справу.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Це пост після Бучі. Я написав про те, що нелюдів через це треба вбивати по всьому світу. При чому, я не писав росіян або бурятів. І СК рф по цьому посту порушив кримінальну справу і подав мене в розшук. Я якби сміюся, але вони дали самі фактичну юридичну оцінку дій своїх вояків", — зазначив мер міста.

При цьому він наголосив, що опублікований пост не був спонтанним проявом почуттів, а його позиція, що залишилася незмінною.

"Ті люди, які винні у військових злочинах, а фактично в геноциді нашої нації, природно, повинні бути покарані, де б вони не знаходилися і яка б кількість часу не минула", — сказав Філатов.

При цьому він зазначив, що це не було написано у плані "вбивати, росіян або бурятів, або осетин".

"А СК (росії — ред.) фактично кваліфікував цю справу в рф, він визнав, що вони є нелюдами. Тобто, він екстраполював цю фразу, уточнив, про кого мова. Тому, це виглядало дуже, скажімо, смішно, це якийсь юридичний парадокс", — резюмував Борис Філатов.

Як повідомлялося, під час вторгнення в Україну російська армія захопила розташоване поблизу Києва місто Буча. Під час окупації вони катували, гвалтували, грабували та вбивали місцевих жителів. А перед тим, як під тиском українських військ окупанти залишили населений пункт, вони розстріляли багато місцевих жителів.

У Росії називають кадри та відео з Бучі постановкою та провокацією, але всі аргументи, наведені на підтвердження російської точки зору, були спростовані фахівцями.