Ранок у Києві розпочався з сильного вибуху: що відомо, фото та відео

Вибух був сильний, повідомляють місцеві жителі

Вранці в п’ятницю, 20 травня, мешканців Києва сполохав сильний вибух, — попередньо на підльоті до столиці засоби протиповітряної оборони збили ракету.

У мережі з’являються відео диму, який видно у небі під Києвом.

Варто зауважити, що повітряна тривога була оголошена у Києві о 8:15, тоді ж сирени зазвучали ще на території більшості областей України.

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Приблизно о 8:35 жителі Києва та області почули сильний вибух, після чого у небі побачили хмару та смугу диму, — схоже видно після роботи засобів ППО.

Відбою тривоги не було, можливі ще "прильоти".

Радник голови МВС України Антон Геращенко підтверджує, що над Києвом летять ще ракети та можуть бути нові вибухи.

Сліди характерні для роботи ППО

Офіційної інформації поки що немає, уточнюємо дані.

Варто зауважити, що напередодні, 19 травня, окупанти обмежилися обстрілом низки областей.

Проте 18 травня були потужні прильоти у Дніпрі та Миколаєві, а у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали бронепоїзд із особовим складом.