Бої на Донбасі: названо співвідношення втрат ЗСУ та окупантів

Моральний стан окупантів через значні втрати скотився до найнижчого рівня

Армія російських нацистів, яка 86-ий день поспіль стирає з лиця землі українські міста та безжально вбиває мирне населення нашої Батьківщини, продовжує зазнавати великих втрат через потужне протистояння бійців зі Збройних сил України. У співвідношенні із втратами українців, окупанти втрачають п'ятеро своїх солдатів, коли ж ЗСУ залишаються без одного бійця.

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Про це у своєму інтерв'ю для "НВ" розповів голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко, відповідаючи на питання журналіста, наскільки справедливими є заяви різних посадових осіб про те, що російські війська не хочуть воювати з українцями і які втрати несуть на фронті.

За його словами, моральний стан загарбників зараз перебуває у вкрай пригніченому стані.

"Втрати у них дуже великі. На мою думку, співвідношення з нашими втратами десь 1:4, 1:5. Загальний моральний стан поганий. Ми бачимо, що є три сили, що йдуть із того боку. Це мобілізовані з ЛДНР — вони зовсім не мотивовані. Це самі росіяни. У більшості випадків там така сама ситуація — моральний стан дуже низький. Найбільш мотивовані — найманці ПВК. У них і досвіду більше, і оснащення у них краще, і вони воюють за гроші, розуміють, навіщо вони прийшли сюди. Жодного совісті з приводу місцевих жителів у них немає, вони найбільш жорстокі", — розповів детальніше Власенко.

Що стосується ймовірності повторних спроб російських армійців форсувати Сіверський Донець, то представник РДА переконаний, що, навіть якщо росіяни спробують це зробити ще раз, їх спроба стовідсотково виявиться провальною.

"Я думаю, що для оточення сил ООС у Луганській області їм доведеться форсувати Сіверський Донець. Але там не дуже багато місць де це можна зробити. Це 2-3 майданчики. Про ці місця нашим хлопцям відомо. Тому я думаю, що ймовірність нової спроби форсувати Сіверський Донець невелика, і на 100% вона буде провальною", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російська армія й надалі продовжує зазнавати серйозних втрат під час систематичних провальних спроб захопити українські землі. Зокрема, у мережі з'явилися дані, згідно з якими лише в одному з районів Оренбурзької області на війну в Україну поїхало близько 4 тисяч осіб, повернулися — лише 700 з них.