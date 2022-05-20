Світові очільники транспортних галузей зобов’язались припинити будь-яку співпрацю з рф та білоруссю

Під час Саміту міжнародного транспортного форуму 2022 лідери США та Європейського Союзу підтримали "Заклик до дій у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України", який передбачає повне припинення транспортного співробітництва з державою-терористом росією та її союзником білоруссю. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Я щиро вдячний за підтримку Великобританії, Німеччині, США, Литві – ініціаторам прийняття "Заклику до дій" і всім країнам, хто приєднався до цього документу, і був не байдужий у цей складний час", — сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков за результатами Саміту.

Учасники зустрічі також обговорили участь цих держав у відбудові України та координацію дій щодо транспортної блокади росії.

Міністр інфраструктури зазначив, що спільними зусиллями зруйновану інфраструктуру зможуть відбудувати вже за два роки. Мінінфраструктури щоденно опрацьовує перелік зруйнованих окупантами об’єктів та визначають дорожню карту допомоги для подальшого післявоєнного відновлення.

"Відбиваючи російську агресію, Україна створює нову систему безпеки у світі. На жаль, ми платимо за це велику ціну, щодня втрачаючи життя українців та несучи колосальні економічні та інфраструктурні збитки. Дії агресора призводять до негативних наслідків для всього світу. Я щиро вдячний своїм колегам з усього світу, які підтримують Україну з перших днів війни", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков та міністр транспорту США Піт Буттіджедж підписали Меморандум про транспортне співробітництво між США та Україною.