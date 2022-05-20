У бою з окупантами загинув призер чемпіонату Європи
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У жорстокій війні, яку розв’язали російські окупанти, Україна втрачає своїх найкращих синів
У бою із російськими загарбниками загинув український спортсмен Олег Ленюк.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у Facebook.
За інформацією джерела, 23-річний Ленюк, який займався спортивним орієнтуванням, загинув у бою під Харковом. За словами побратимів, Олег завжди був сумлінним та відважним бійцем, а головне – людиною честі та слова. На війні він проявляв себе як мужній та витривалий воїн. Олег був майстром спорту України зі спортивного орієнтування, неодноразовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну (командний вид спорту, що поєднує у собі стратегію та тактику, навігацію на пересіченій місцевості, а також фізичну витривалість).
"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий спомин про загиблого захисника України стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував", — повідомили в Міністерстві.
Нагадаємо, у середині травня у бою з окупантами загинув боксер-морпіх.
Раніше повідомлялося, що під час оборони Азовсталі боксер з Києва був убитий російськими загарбниками.