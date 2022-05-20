Евакуації військовим шляхом не вийшло: Зеленський розповів нові подробиці по "Азовсталі"

Міжнародні партнери надавали Україні зброю, однак її виявилося недостатньо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з маріупольського заводу "Азовсталь" евакуювали усіх цивільних громадян, а також усіх поранених бійців. Вивезення всіх, хто лишився у стінах підприємства, завершиться найближчим часом. Також він повідомив, що Україна розглядала варіант розблокування Маріуполя військовим шляхом.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю, присвяченому третій річниці його інавгурації.

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За словами президента, евакуація зі стін заводу відбувається за вкрай складною структурою, однак українська влада контролює ситуацію.

"На сьогодні вивезені всі цивільні особи — ті, хто був заблокований на заводі. Евакуацію інших цивільних, які знаходилися біля заводу або перебували в Маріуполі, розпочато вже давно. Цивільні вивезені, медики — вивезені, вивезені тяжко поранені, вивезені поранені. Коли ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається. Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, гадаю, найближчим часом завершиться вивезення всіх", – повідомив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що Україна розглядала варіант розблокування Маріуполя та заводу "Азовсталь" військовим шляхом. Особисто він кілька разів просив у іноземних партнерів потужну зброю, щоб дістатися до українських військових, однак у необхідній кількості її отримати не вдалося.

"Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією через відносини лідерів з РФ. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо. Хоча, чесно скажу, десятки, сотні разів я промовляв з лідерами інших держав, щоби надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що з маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати сотні українських військовослужбовців, з яких десятки мали поранення різного ступеню важкості. Наших воїнів вивезли на непідконтрольну Україні територію, однак влада обіцяє обміняти їх на російських полонених і таким чином врятувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружини та матері захисників "Азовсталі" виступили на брифінгу у Стамбулі після зустрічі з представниками турецької влади.