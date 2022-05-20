Німеччина таки відправить Україні зенітні установки Gepard: стала відома дата першої поставки

За літо в Україну надійде 30 німецьких зенітних установок

У п'ятницю, 20 травня, стало відомо, що Україна все ж отримає від Німеччини зенітні самохідні установки Gepard, з постачанням яких виникли непередбачувані затримки. Перша партія у кількості 15 одиниць має надійти в Україну в середині липня.

Як передає Spiegel, про це повідомили після переговорів глави Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт та українського міністра Олексія Резнікова.

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Зазначається, що в середині липня Україна отримає 15 "Гепардів", а до кінця літа мають доставити ще 15 таких зенітних установок. Крім того, українські військові отримають до них 59 тисяч боєприпасів. Зброю надсилатимуть безпосередньо зі складів німецької промисловості.

До моменту, поки в Україну надійдуть перші "Гепарди", українські військові пройдуть навчання щодо їх застосування з фахівцями Бундесверу.

Крістін Ламбрехт додала, що вона підтримує це рішення і назвала "Гепарди" ефективною зброєю, яка здатна стримувати наступи та точно стане у пригоді для захисту критичної інфраструктури.

"Зараз ми працюємо разом, щоб гарантувати, що перші 15 "Гепардів" будуть готові до роботи з середини липня із повністю навченими екіпажами", — наголосила голова оборонного відомства.

Додамо, що також у Німеччині розглядали ще одну заявку від України щодо постачання важкого озброєння. Йдеться про танки марки Leopard.

Але поки що Берлін ще розбирається з усіма тонкощами власного законодавства, українські військові вже використовують американське озброєння. Отримані від Вашингтона гаубиці чудово справляються з ліквідацією російських окупантів.