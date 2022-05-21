Війна - день 87: окупанти атакують мирні українські міста, а в Україну прямує потужне підкріплення

Оперативно про головне 21 травня

Україна протистоїть російським загарбникам 87-й день поспіль. Активні бойові дії продовжуються на Донбасі, вороги, як і раніше, зосереджені на підготовці штурму Сєверодонецька, а також докладають всіх зусиль, щоб уникнути подальшого просування українських військ у Харківській області. Крім цього, російська армія ракетами атакує українські міста — найбільше дістається Одесі, Харкову, Дніпру та Житомиру. Навіть попри масові атаки українські військові утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику. Тим часом стало відомо, що США та Німеччина найближчим часом відправлять Україні потужну зброю — мова про зенітні установки Patriot та Gepard. А українська влада вигадала спосіб, який дозволить покарати кривавого диктатора Путіна за кожну випущену ракету.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші новини за 21 травня. Більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, 20 травня українська ударна авіація в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: "Орлан-10" та "Зала".

Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється).

Нагадаємо, що інформація за 18 травня викладена у трансляції: "Війна — день 84: війська рф перейшли в оборону майже по всьому фронту, але продовжують штурмувати Донбас".

Головні події за 19 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 85: росіяни продовжують тиснути на Донбасі, але отримують по зубах від ЗСУ".

А про ситуацію в країні за 20 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 86: окупанти штурмують Донбас, поки в Україну прибуває важка артилерія".