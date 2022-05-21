Ворог готує новий наступ: у Генштабі розповіли на яких напрямках

Ворог знову хоче спробувати переправитися через Сіверський Донець

росія продовжує атакувати на сході — обстріли не зупиняються вздовж усієї лінії зіткнення.

Як зазначає Генштаб у ранковому зведенні, вони також ведуться вглиб оборони українських військових на Слов’янському напрямку та у Донецькому операційному районі.

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На околицях Харкова, на Слобожанському напрямку, ворог намагається втриматися на зайнятих рубежах, обстрілює з авіації Циркуни. На цьому напрямі очікується посилення ворожого угруповання частиною 1-ї танкової армії Західного військового округу.

Ворог знову хоче форсувати Сіверський Донець і планує навести переправу для відновлення наступу на Слов’янському напрямі. Бої йдуть на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.

На Лиманському напрямі ворог хоче наступати у напрямі Ямпіль-Сіверськ, форсувати Сіверський Донець. Сюди зігнали понтонно-мостову техніку та стягують додаткові підрозділи.

На Запорізькому напрямі росвійська обстрілювали Сили оборони України, у Маріуполі – розмінують та хочуть відновити роботу порту.

Південь України також під прицілом. Ворог не лише намагається утримати рубежі, вести розвідку та обладнати позиції на Південнобузькому та Таврійському напрямах, а й додатково розгорнув реактивну та ствольну артилерію на Криворізькому та Миколаївському напрямку. Тут українські військові під регулярним обстрілом артилерії.

Кораблі ворога в українських акваторіях ведуть розвідку, ізолюють район бойових дій та забезпечують вогневу підтримку у приморському напрямку.

Згідно з ранковими картами бойових дій — ворогові вдалося трохи просунутися на сході на околицях Попасної.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія намагається відновити пошарпані підрозділи не лише за рахунок ПВК та мобілізації на Донбасі, а й чоловіками з Криму.