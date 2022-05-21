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Зеленський сказав, про що з росією не домовлятимуться після Бучі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Президент України Володимир Зеленський і кривавий лідер рф Новина оновлена 21 травня 2022, 12:22
Президент України Володимир Зеленський і кривавий лідер рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росію вже не розглядають як одну з країн-гарантів безпеки України у майбутньому можливому мирному договорі.

Про це він сказав у суботу, 21 травня, під час свого чергового інтерв'ю у зв'язку з трирічною річницею інавгурації.

"Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проєкт. Ми його розробили", – сказав президент.

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