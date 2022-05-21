"Україна вирішить сама": Кулеба зробив чітку заяву щодо кінця війни

Україна не відмовиться від своєї землі

Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що лише Україна визначатиме, на яких умовах завершиться війна.

"Україна, і тільки Україна визначатиме, коли і як закінчиться війна. Ми реалізуємо наше право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН після жорстокого збройного нападу. Президент Зеленський чітко роз’яснив позицію. Нам не потрібна чужа земля, але ми не відмовимося від своєї", — написав Кулеба.

Зазначимо, заяву Кулеби можна вважати сигналом тим, хто побоюється, що Україну можуть схиляти до невигідних для країни угод з Росією. Зокрема, видання New York Times днями заявляло, що "вирішальна військова перемога України над Росією, внаслідок якої Україна поверне собі всю територію, захоплену Росією з 2014 року, не є реальною метою... Якщо конфлікт справді призведе до реальних переговорів, українським лідерам доведеться приймати болючі територіальні рішення".

Раніше Кулеба розповів, як Київ оминає російську блокаду.

Нагадаємо, глава МЗС України раніше назвав нову мету перемоги України у війні