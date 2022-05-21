Коли ЗСУ підуть у великий контрнаступ: відомий аналітик дав прогноз

Аналітик вважає, що Україна має достатньо ресурсів, щоб забезпечити перелом у війні

Українські захисники вже влітку можуть розпочати масштабний контрнаступ, який зламає перебіг війни.

Про це розповів в інтерв’ю Медузі засновник групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв.

Після початку вторгнення росії в Україну CIT зайнялася вивченням пересування військової техніки та відстеженням того, що відбувається на фронті, через це проти Левієва в росії навіть порушили кримінальну справу.

За його словами, якщо в росії не буде масштабної мобілізації, то війна зведеться до позиційної з періодичними спробами оточити те чи інше місто. Левієв вважає, що здебільшого вони продовжуватимуться на Донбасі.

Крім того, він не виключає, що в росії проводитимуться показові судилища над полоненими українськими військовими, які захищали "Азовсталь" у Маріуполі.

Український контрнаступ же почнеться приблизно через півтора-два місяці, каже Левієв.

"Запит на це в суспільстві є дуже сильним. Українські генерали і сам Зеленський (президент України Володимир Зеленський, — ред.) у цьому плані до суспільства прислухаються", — сказав він.

Також він зазначив, що для цього наша країна має необхідні ресурси, запроваджено воєнний стан, а нова техніка поступово з’являється.

При цьому він вважає, що контрнаступ швидше за все розпочнеться на Донбасі та призведе до перелому ситуації на фронті на користь України.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше дав інтерв’ю, в якому розповів, що Україна має намір повернути усі свої окуповані росією території. Проте він наголосив, що закінчення війни буде досягнуто дипломатичним шляхом.