Росіяни втратили щонайменше одну БТГ на Донетчині: ЗСУ показали відео

ЗСУ завдали вогневого ураження при спробі форсувати Сіверський Донець

Спроби російської армії просунутися на північний захід від Сєвєродонецька (Луганська область) шляхом форсування річки Сіверський Донець були зірвані Збройними силами України.

Про це пізно ввечері у суботу, 21 травня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з інформацією, росіяни планували перекидання особового складу і важкої бронетехніки понтонною переправою через річку Сіверський Донець поблизу Серебрянки.

Серебрянка і околиці на мапі

"Але форсування росіянами річки — місія нездійсненна, завдяки воїнам 30 ОМБр СВ ЗСУ та побратимам з інших силових структур", — констатували у Генштабі.

Там уточнили, що українські підрозділи завдали вогневого ураження росіянам, а також показали наслідки на відео з дрону.

"Внаслідок цього росіяни втратили значні сили — щонайменше одну батальйонну тактичну групу. Понтонне мостове обладнання теж було виведене з ладу", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня у Генштабі ЗСУ повідомляли про намагання російських військ форсувати Сіверський Донець і плани навести переправу для відновлення наступу на Слов’янському напрямі. Також точились бої на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.