Ворог підбирається до Сєвєродонецька та стягує сили на півдні: нова карта боїв в Україні

росія посилює бойові угруповання на різних напрямках

Українські збройні сили продовжують зривати спроби росіян форсувати Сіверський Донець. Переправа планувалася в районі Серебрянки, неподалік Сєверодонецька. Місто — одна з найближчих цілей росії для захоплення.

Як відзначають дослідники The Institute for the Study of War, це єдиний напрямок, де російські війська досягли хоч якихось успіхів. Вони припускають, що росвійська на Луганщині можуть переміститися, щоб закріпити досягнення на дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-Луганськ-Попасна з метою оточити Сєвєродонецьк.

Аналітики нагадують, що це останній опорний пункт України у Луганській області. Ворог намагається перекрити наземні лінії комунікацій між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Карта бойових дій в Україні на 22 травня

Схід України

Російські війська на околицях Ізюма готуються відновити наступ на Слов’янськ, на підтвердження своїх намірів рухатися на південь вони обстріляли Велику Комишуваху та Довгеньку. Також є ймовірність просування ворога ближче до Осколу.

Ворог намагається захопити Сєвєродонецьк — підірваний міст між цим містом та Лисичанськом, що створило умови для розриву наземних ліній зв’язку українських Сил оборони. Руйнування мосту росіянами свідчить про спробу оточити місто. Російські джерела повідомляють про атаки навколо Попасної, які можуть дозволити рухатися північ.

Битва за Сєверодонецьк

Вважається, що в районі Лиману російські війська планують відновити наступ у районі Ямпіль-Сіверськ на схід від міста. Вони хочуть форсувати Сіверський Донець і, ймовірно, з’єднатися з операціями на південь від Ізюма.

У росії заявили про перемогу в битві за Маріуполь, тим часом у місті продовжуються репресії — тисячі людей вивезли до фільтраційних таборів.

Карта бойових дій на сході України (Донбас)

Харків

Російські війська нарощують угруповання на північ від Харкова, щоб не дати українським військовим просунутися ще ближче до кордону і контрнаступати на схід, у бік Ізюму.

Карта бойових дій у Харківській області

Південь України

Армія ворога стягує сили — поповнюють ряди у Високопілля та Архангельському на півночі Херсонщини, що може означати підготовку до наступу. Також збільшилася кількість ворогів в Інженерному на південь від Гуляйполя Запорізької області. Окупанти також не можуть виробити лінію поведінки — вивісили в Мелітополі прапори на честь річниці Таврійської губернії, що може опосередковано свідчити про бажання створити чергове псевдоутворення.

Карта бойових дій та окупації у Херсонській та Миколаївській області

Як раніше писав "Телеграф", експерти вважають, що росія більше не може робити заяви про плани захоплення столиці України — ресурсів мало, і ті — пошарпані. Але у них є РСЗВ, а цього дуже не вистачає українській армії, нагадує Марія Берлінська, зазначаючи, що нової зброї на фронт надходить не так багато, як це необхідно.