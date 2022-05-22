Білоруси та росіяни підозріло "заворушилися" на кордоні з Україною (карта)

Зберігається серйозна небезпека ракетних ударів із білоруського напрямку

У спробах відвернути увагу від переміщення військ на півдні, про що свідчать свіжі карти боїв, росіяни почали активно перекидати техніку до північних кордонів України. Такі події помічені як із боку рф, так і в Білорусі.

Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу 22 травня, передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

З боку Білорусі розпочалося посилення розвідувальних дій противника. Особливу увагу ворог приділяє Волинському та Поліському напрямкам.

Також у Гомельській області, що межує з Чернігівщиною, у небезпечній близькості до української території росіяни розставляють нові пристрої для ведення радіоелектронної розвідки. Швидше за все, будуть здійснені спроби перехоплення важливої інформації про переміщення та дислокацію українських військових.

Зазначається, що з боку Білорусі, як і раніше, зберігається висока ймовірність вильоту крилатих ракет, а також авіації окупантів. Це загрожує руйнуваннями не лише військової, а й цивільної інфраструктури України.

Активність росіян та білорусів поблизу кордону України

З боку Росії підозріла активність спостерігається у Білгородській області. Поблизу українського кордону ворожі війська розставили пускові установки "Іскандерів-М" — оперативно-тактичних ракетних комплексів. Збільшується кількість ремонтних баз, де відновлюють російську військову техніку, також покращується система матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії.

У цей час росія все ще роздумує над можливістю проведення мобілізації, яка навряд чи їй вдасться. Тому паралельно з цим, як стверджує Олексій Арестович, відбувається пропагандистська кампанія, спрямована на дискредитацію ЗСУ. Головне завдання — зупинити "підживлення" української армії західною зброєю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи є ризик повторної спроби захоплення Києва.