Спрощене ЗНО-2022: частина українських школярів отримала нову можливість

Перевірити знання за допомогою мультитесту вдасться за кордоном

Багато українських школярів через війну перебувають за кордоном, хоча деякі з них мають ще пройти випускні іспити. Як виявилося, у МОН подбали, щоб діти могли не турбуватися про повернення в Україну заради складання спрощеного ЗНО,котре у 2022 році замінили мультитестом.

Докладніше розповіли на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Станом на 22 травня відомо про більш як двадцять європейських країн, які готові надати майданчики для проходження українськими школярами тестування. Поки що на прохання українського Міносвіти відреагували в Австрії, Бельгії, Польщі, Швеції, Чехії, Болгарії, Великобританії, Франції, Хорватії, Угорщині, Данії, Естонії, Румунії, Словаччині, Португалії, Ірландії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Молдові, Литві, Латві та Італії.

Усього поки що є домовленості про пункти проходження НМТ у 39 європейських містах.

Карта країн, які погодилися допомогти українським школярам

Фахівці зазначають, що список поки що не остаточний, адже переговори, як і раніше, ведуться. Це робиться для того, щоб школярам, які виїхали за кордон, було максимально зручно добиратися до екзаменаційних центрів. Повідомляється, що найактивніше діалог ведеться з представниками Німеччини та Іспанії. Додатково може поповнитися список країн, які згодні допомогти Україні в освітньому процесі.

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Для того щоб підтвердити своє бажання пройти мультитест за кордоном, випускникам доведеться відзначити це у своїй анкеті, яку вони заповнюють у першому етапі підтвердження реєстрації на спрощене ЗНО-2022. Як складається цей документ, "Телеграф" повідомляв раніше.

Також ми писали про те, в яких українських регіонах не вдасться здати цього року НМТ.