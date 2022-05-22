"З росією не може бути жодних справ": головні заяви Дуди перед українцями (відео)

Президент Польщі виступив у Верховній Раді України 22 травня

У неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва та виступив із промовою у Верховній Раді України.

"Телеграф" публікує ключові заяви польського президента.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Польський народ дякує вам за ваш опір, за вашу відвагу і ваш захист Вітчизни"

"Україна та Польща повинні разом будувати майбутнє, засноване на справжній любові та розумінні"

"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з росією не може бути справ, як завжди, панове президенти та прем’єри!"

"Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості. Ми зробимо все, щоб Україна стала членом Європейського Союзу"

"Ніхто не може порушити нашої єдності. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні"

Нагадаємо, що це вже не перший візит польського президента до України від початку повномасштабної російської агресії. Так, 13 квітня президент Польщі спільно з главами Литви, Латвії та Естонії вже відвідував Київ.

Анджей Дуда активно підтримує Україну під час російської агресії як у плані постачання необхідних українській армії озброєнь, так і в економічному та гуманітарному плані. Зокрема, 5 травня Дуда заявив, що між Польщею та Україною не буде більше кордону.

А 13 травня висловив переконання, що міжнародна спільнота змусить росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні.