В Україні може сильно подорожчати популярний продукт

Суттєва частина гречаної крупи надходила в Україну з РФ

Через війну та суттєві проблеми з постачанням, які виникли на цьому тлі, в Україні найближчим часом може виникнути дефіцит гречки. Експерти кажуть, що ця крупа може значно підскочити в ціні й коштувати 80-90 гривень за кілограм.

Про це в сюжеті "Сніданку з 1+1" розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

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За словами експерта, дефіцит гречки вже відчувається, адже Україна наполовину залежна від імпорту цього продукту. При цьому значна частина крупи надходила в нашу країну з РФ.

"Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречки. Ми стали відчувати великий дефіцит на нашому ринку як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе, через певний час, через тиждень-другий, до різкого подорожчання. Ми прогнозуємо, що вона буде коштуватиме на менш як 80-90 гривень, залежно від регіону, за кілограм крупи", — зазначив директор Міжнародної асоціації гречки.

Зазначається, що щороку українці споживають 140 тонн гречаної крупи, при цьому вирощують в Україні лише половину цього обсягу.

Експерти кажуть, що врятувати Україну у цьому питанні може Канада, яка пообіцяла українським аграріям 140 тонн насіння гречки. Фермери з деокупованих територій зможуть засіяти нею поля, де ще не встигли посіяти ранні культури.

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