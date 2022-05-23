Війна - день 89: окупанти намагаються взяти Сєвєродонецьк, зазнаючи суттєвих втрат

Оперативно про головне 23 травня

Україна стримує наступ російських військ 89 днів поспіль. За свіжими даними карт бойових дій, найзапекліші бої зараз точаться на Донбасі, зокрема на Сєвєродонецькому напрямку, адже окупанти намагаються підібратися ближче та захопити сам Сєвєродонецьк. На інших напрямках фронту ситуація не менш складна, адже росіяни штурмують одразу кілька ключових напрямках. Збройні сили Україну стримують наступ загарбників та завдають їм непоправних втрат, чим змушують відступити. Суттєву роль у цьому грає підготовка українських військових та західна зброя, яка продовжує надходити в Україну. Крім цього, росте підтримка України на міжнародній арені, зокрема щодо вступу в ЄС.

У цій трансляції "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 23 травня. Проте читачі можуть отримувати новини оперативніше у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому та 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 20 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 86: окупанти штурмують Донбас, доки в Україну прибуває важка артилерія".

Інформація за 21 травня доступна у матеріалі: "Війна – день 87: окупанти атакують мирні українські міста, а в Україну їде потужне підкріплення".

А головні події за 22 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 88: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна отримує безпрецедентну допомогу".